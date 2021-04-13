رئيسا جهازي الامن القومي والسياسي يرفعان برقية تهنئة للرئيس هادي بحلول شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع رئيسا جهازي الامن القومي اللواء أحمد المصعبي والسياسي اللواء عبده الحذيفي، برقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، بمناسبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



جاء فيها..

بإسمينا شخصياً، ونيابة عن ضباط، وصف، وجنود جهازي الأمن القومي والسياسي، نهنئكم، ونرفع اليك أسمى التبريكات، وأصدق الولاء بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442 هــ.

إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، يحدونا الأمل الكبير بتحقيق الإنتصارات العظيمة على أيديكم، وتحت قيادتكم الفذة في مختلف الجبهات ضد العناصر الإرهابية، والمليشيات الحوثية الكهنوتية، ليكتب التاريخ في أنصع صفحاته لكم مجدًا عظيمًا في إقامتكم الجمهورية اليمنية الإتحادية.

وفى الأخير نسأل الله عز وجل أن يحقق لليمن وشعبها النصر المبين عن قريب، تحت قيادة فخامتكم.