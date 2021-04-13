كان يحمل 60 مهاجراً.. 34 قتيلا إثر انقلاب قارب لمهربين قادم من اليمن قبالة سواحل جيبوتي

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي ما لا يقل عن 34 شخصًا مصرعهم بعد أن انقلب قارب يديره مهربو البشر، كان ينقل ما يقرب من 60 مهاجراً هاربين من الصراع في اليمن، في طريقه إلى جيبوتي في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.



وقالت منظمة الهجرة الدولية - في بلاغ بالنسخة الإنجليزية - وفي كل عام، يقوم عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الشباب من المنطقة برحلة خطرة من دول مثل الصومال وإثيوبيا عبر جيبوتي واليمن بحثًا عن عمل في الخليج.



ويجبر فيروس كورونا الكثيرين على العودة إلى الوراء بسبب إغلاق الحدود على نطاق واسع مما قلل من الوصول إلى دول الخليج. ومن غير المعروف سبب انقلاب القارب.



يتم القيام برحلات مماثلة بين اليمن وجيبوتي على متن سفن غير صالحة للإبحار من قبل مهاجرين يائسين من العودة إلى ديارهم على أساس يومي تقريبًا.



وعلى الرغم من المخاطر، يستمر عدد المهاجرين الوافدين إلى جيبوتي في الازدياد، في مارس، وصل أكثر من 2343 مهاجرًا من اليمن، مقارنة بـ 1900 في فبراير، كان معظمهم يحاولون العودة إلى ديارهم في إثيوبيا والصومال.



والشهر الماضي، في حادثة مماثلة وفي طريقهم إلى اليمن، ألقى المهربون 80 شخصًا في البحر بعد أن اشتكوا من أن القارب مكتظ حيث غرق 20 غرقًا على الأقل.



وقالت ستيفاني ديفيوت، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي: "تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات الجيبوتية والمجتمع الإنساني والمانحين لإنهاء هذه المعاناة وإنقاذ الأرواح".



وفي الوقت نفسه، فإن عشرات الآلاف من المهاجرين من القرن الأفريقي محاصرون في اليمن، يعيش الكثيرون في ظروف خطرة، وعادة ما لا يحصلون على الطعام والمأوى والرعاية الطبية والأمن يُجبر المهاجرون على دفع مبالغ كبيرة للمهربين لتسهيل رحلاتهم إلى الوطن. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي واليمن الغذاء والماء والرعاية الطبية والمشورة للناجين من مثل هذه المآسي وللمهاجرين الآخرين.



في اليمن، تم تحديد أكثر من 6000 مهاجر وتسجيلهم في برنامج العودة الإنسانية الطوعية، والمساعدة في العودة إلى ديارهم، ودعت المنظمة الدولية للهجرة الحكومات في المنطقة لزيادة دعم البرنامج للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.



في مارس، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداءًا للحصول على 98 مليون دولار أمريكي - ضمن خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين للقرن الأفريقي واليمن (RMRP) - للاستجابة لاحتياجات المهاجرين في القرن الأفريقي واليمن، بما في ذلك جيبوتي.