تعز.. مكتب الصحة يعلن عن نسبة المحافظة من لقاح كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة في محافظة الاثنين، عن حصة المحافظة من لقاح فيروس كورونا والفئات المستهدفة في حملة التحصين التي ستنطلق منتصف شهر رمضان المبارك.



وقال مدير مكتب الصحة في المحافظة راجح المليكي في مؤتمر صحفي، إن "حصة المحافظة من اللقاح 70 الف ومئة جرعة".



وأضاف، أن الحملة ستستهدف 17 مديرية محررة وتستهدف فئة المسنين فوق سن 60 عام بأكثر من 61 ألف جرعة لقاح فيما 8 ألف ومئتين وثمانين جرعة مخصصة للكادر الصحي في القطاعين العام والخاص.



جاء ذلك بالتزامن مع اختتام الدورة التدريبية على استخدام لقاح فيروس كورونا والتي ضمت 51 متدربا شملت مدراء مكتب الصحة ومنسقي التحصين ومدخلي البيانات في مكاتب الصحة في المديريات المحررة.



كما أكد مدير مكتب الصحة، أن اللقاح يعطى فقط للأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا.



وذكر أن اللقاح اقتصر استخدامه على المناطق المحررة، لافتا إلى ان الحوثين غير معترفين اصلا بوجود الوباء رغم ان مناطق سيطرتهم غارقة بالوباء.



وكانت الصحة اليمنية قد تسلمت 360 ألف جرعة لقاح كدفعة أولى مخصصة لـ13 محافظة محررة، ستليها خلال مايو المقبل استلام مليون و٦٠٠ ألف جرعة لتصل حتى نهاية العام أكثر من ١٢ مليون جرعة لقاح من حلف كوفاكس الذي يضم في عضويته ١٩٠ دوله من بينها اليمن.

