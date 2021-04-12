شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأعرب رئيس الجمهورية في برقيته عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لنظيره التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة العظيمة على الجميع بالخير والبركات.