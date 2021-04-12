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التحالف العربي يدمر 4 طائرات حوثية وصاروخين بالستيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة سادسة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة الأحد، بعد اعتراض التحالف وتدميره في وقت سابق صاروخين وطائرتين دون طيار قبل الوصول إلى أهدافها في .

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات دون طيار على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد بشكل لافت في الفترة الماضية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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