شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر 4 طائرات حوثية وصاروخين بالستيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة سادسة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة الأحد، بعد اعتراض التحالف وتدميره في وقت سابق صاروخين وطائرتين دون طيار قبل الوصول إلى أهدافها في السعودية.



ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات دون طيار على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد بشكل لافت في الفترة الماضية.