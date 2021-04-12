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عـــاجل .. انتحار الفنانة المصرية "منى فاروق" قبل قليل بعد تسريب صور فاضحه وهي تمارس هذا الفعل .. شاهد (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي -  هجوم شديد تعرضت له الفنانة منى فاروق، بطلة الفيديوهات التي انتشرت في مصر منذ فترة مع المخرج ، من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة مع صديق لها.

وفور نشر الفنانة الصورة علي صفحتها على الفيسبوك هاجمها النشطاء ومنها تعليق أجبرها علي الرد، حيث قال أحد المتابعين: “يا أستاذة نصيحة مني ابعدي خالص عن الوسط الفني.. ماحدش هينسى ليكي الفديوهات بتاعتك.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. ليه مصره الشباب يفضل يفكرك بيها”.

وردت فاروق على التعليقات قائلة: “انتو عارفين أن ردودكم دي ممكن توصل أي حد للانتحار ، ربنا يهديكم”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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