شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ ملك المغرب بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق بمزيد من التطور والازدهار .. سائلاً الله العلي القدير أن تعود هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.