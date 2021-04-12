شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يحث على وضع خطة للحد من الاختناقات المرورية خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حث وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش العليي، على تفعيل دور شرطة السير خلال شهر رمضان المبارك ووضع خطة مرورية تسهم في الحد من الاختناقات في الشوارع الرئيسة والعامة وتسهيل حركة المواطنين .



وشدد وكيل أول حضرموت خلال لقائه اليوم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، على اهمية العمل المؤسسي للمنظومة الأمنية واليقظة الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.