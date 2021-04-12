شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ ملك الأردن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وعبر الرئيس في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار .. سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.