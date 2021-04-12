شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ رئيس المجلس السيادي في السودان بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة عبدالفتاح البرهان، هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك.
وعبر الرئيس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لرئيس المجلس السيادي السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب السودان الشقيق التقدم والازدهار.