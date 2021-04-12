شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ رئيس المجلس السيادي في السودان بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة عبدالفتاح البرهان، هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك.

