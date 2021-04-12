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الرئيس هادي يهنئ رئيس المجلس السيادي في السودان بحلول شهر رمضان المبارك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة عبدالفتاح البرهان، هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك.

وعبر  الرئيس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لرئيس المجلس السيادي السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب السودان الشقيق التقدم والازدهار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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