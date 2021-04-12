الأمم المتحدة تدعو لحل دبلوماسي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، كل أطراف النزاع في اليمن إلى اقتناص الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي، فيما عقدت أبرز القوى جلسة مفاوضات في برلين.



وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث خلال مؤتمر صحافي في برلين "إنه الوقت المناسب لإبداء قيادة مسؤولة، وأدعو كل أطراف النزاع الى اقتناص الفرصة السانحة الآن والتفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة لحل هذا النزاع".

والتقى غريفيث الذي يزور العاصمة الألمانية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ويقف ماس وراء اجتماع مرتقب بعد الظهر بين كبار المسؤولين من عدة دول رئيسية بهدف دعم جهود الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المستمر منذ 2015.

ويجمع هذا الاجتماع عبر الفيديو ممثلين عن مجموعة "الدول الخمس+4" التي تم إنشاؤها في خريف 2019 من أجل اليمن.

وتتكون من القوى الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بالإضافة إلى ألمانيا والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي.

وأوضح غريفيث أن الوضع الإنساني خصوصاً بالنسبة للأطفال الذين لم يتمكن معظمهم من الذهاب إلى المدرسة منذ 6 سنوات وليس لديهم أي مستقبل مأسوي، مكرراً مطلبه بأن يوافق أطراف النزاع على المحادثات برعاية الأمم المتحدة.

وتابع "الأمم المتحدة تعمل على خطة لضمان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، ووقف كل المعارك وفتح الطرق بين شمال وجنوب البلاد لضمان حرية تنقل الأشخاص والمساعدات الإنسانية والسلع".

ويشهد اليمن حرباً منذ 6 سنوات، وتحاول المجموعة الدولية بدون جدوى منذ أشهر التوصل إلى حل سلمي للنزاع والأزمة الإنسانية في البلاد، وهي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة.