شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ نظيره المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، هنأه بمناسبة شهر رمضان المبارك.



ونوه رئيس الجمهورية، بمواقف قيادة وشعب مصر إلى جانب أشقائهم في اليمن، والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عبدربه منصور هادي، عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لفخامة الرئيس السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. متمنياً أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للبلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية التقدم والتطور والازدهار.