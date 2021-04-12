شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ سلطان عمان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى أخيه سلطان سلطنة عمان الشقيقة جلالة السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



وأعرب الرئيس في البرقية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة .. متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق دوام التقدم والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة العظيمة على الجميع بالخير والبركات.