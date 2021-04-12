شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ ملك البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



وعبر رئيس الجمهورية في برقيته عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والسعاده وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.