شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ نظيره الإماراتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



وعبر رئيس الجمهورية عن تهانيه وتبريكاته لسموه بهذه المناسبة الدينية العظيمة .. سائلا المولى القدير ان يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقيتي تهنئة مماثلة لنائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.