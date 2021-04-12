شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ أمير دولة الكويت بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى أخيه أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك .



وعبر رئيس الجمهورية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لسموه بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء وأن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تصبو اليه .