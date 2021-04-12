شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبادل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، التهاني والتبريكات مع ملوك وامراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وعبر رئيس الجمهورية، عن أحر التهاني واطيب التبريكات لهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. متمنياً لهم دوام الصحة وموفور السعادة، ولحكوماتهم وشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار..سائلاً المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من تقدم ورخاء.