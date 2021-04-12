شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف شقيق عضو رئاسة المجلس الانتقالي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطف مسلحون مجهولون عصر الاثنين شقيق القيادي في المجلس الانتقالي عبدالرحمن شيخ. واختطف شقيق "شيخ" بالقرب من منزله بحي المنصورة. ولم تعرف هوية الخاطفين واسباب عملية الخطف هذه.

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