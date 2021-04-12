شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، برقية تهنئة إلى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



وثمن رئيس الجمهورية في البرقية المواقف المشرفة والدور الإيجابي للمملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه اشقائهم في اليمن في مختلف المراحل والظروف .. مؤكداً ان ابناء الشعب اليمني لن ينسوا لاشقائهم هذه المواقف الاخوية النبيلة التي تجسد عمق العلاقات الثنائية الأخوية والمصيرية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين .

وأعرب الرئيس في برقيته بأسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الدينية العظيمة .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.

كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.