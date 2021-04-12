معين عبدالملك يتبادل التهاني مع نظرائه في الدول العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تبادل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع اخوانه رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.



وقد أعرب رئيس الوزراء في برقياته لنظرائه في الدول العربية والاسلامية، عن تهانيه الصادقة لهم بهذه المناسبة الدينية، وتمنياته الطيبة لهم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعوب دولهم دوام التقدم والازدهار.. منوها بمواقف الدول العربية والإسلامية الشقيقة الداعمة لليمن وحكومته الشرعية في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم إيرانيا وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية .. داعيا الله العلي القدير أن يتقبل منهم ومن كافة عباده الصالحين صيام شهر رمضان المبارك وقيامه ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة وأمثالها وعلى شعوب دولهم وجميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

كما عبر رؤساء حكومات الدول العربية والاسلامية عن خالص التهاني والتبريكات لرئيس الوزراء ومن خلاله الى الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية المباركة، وأن يعيدها المولى تعالى عليهم وقد تحقق الأمن والاستقرار وكل ما يصبون اليه من تقدم ورخاء.. مجددين التاكيد على وقوفهم الى جانب الشعب اليمني في محنته الراهنة ومساندتهم للحكومة الشرعية في تحقيق تطلعات شعبها بالامن والاستقرار والسلام.