تدشين حصاد محصول البطاطس في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة المهرة، اليوم، حصاد محصول البطاطس للحقل الإيضاحي بمديرية حات، وذلك ضمن خطة المكتب للعام الجاري، حيث بلغ إنتاج حصاد محصول البطاطس 15 طنا للفدان الواحد.



وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري في المهرة المهندس سعيد القميري، أن هذا الحقل يأتي من خلال إدخال الزراعة إلى مديرية حات التي تمتلك أراض زراعية خصبة واعدة بالخير .. مؤكدا أن الحقل سيسهم في توسع العمل الزراعي بالمديرية، وسيعمل المكتب على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم وجذب المستثمرين.

كما قام مدير إدارة الإرشاد المهندس عادل مثنى، بمتابعة المحاصيل الأخرى كمحصول الطماطم والكوسا وغيرها.