وزير الدفاع ورئيس الأركان يرفعان برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، برقية تهنئة للرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



فيما يلي نص البرقية:

فخامة المشير الركن/ عبـدربـه مـنصـور هــادي

رئيــــــــس الجمهـــــــورية

القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم

يطيب لنا وجميع منتسبي القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنودا، ان نرفع الى فخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جعل الله إهلاله عليكم بموفر الصحة والسعادة، وعلى شعبنا ووطننا الحبيب، وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في المهام والمسؤوليات الجسيمة التي تتحملونها في هذا الظرف العصيب والمرحلة الاستثنائية من تاريخ بلدنا الحبيب.

اننا ونحن نلمس ونقدر ما تبذلونه من جهود كبيرة وتضحيات جمة في سبيل قيادة سفينة الوطن الى شاطئ الامان، نجدد لكم ولشعبنا اليمني العظيم الالتزام بالعهد في مواصلة النضال والتضحيات، وتقديم الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وسؤدده ومجده، والحفاظ على هويته وثوابته ومكتسباته الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني المشروعة في حياة حرة كريمة في ظل دولة اتحادية يسودها العدل والمساواة وسيادة القانون.

فخامة الرئيس:

تحل علينا هذه المناسبة الدينية العظيمة والمباركة اليوم وابطال قواتنا المسلحة يخوضون تحت قيادتكم الشجاعة، واشرافكم المباشر معركة الوطن المصيرية، مسطرين اروع الانتصارات الحاسمة، والملاحم البطولية الناصعة في مختلف المناطق والمحاور والجبهات دفاعاً عن الثورة والجمهورية، مكبدين مليشيات الخيانة والتآمر والانقلاب والارهاب المدعومة من إيران الهزيمة تلو الهزيمة.

كما اننا ننتهز هذه المناسبة الكريمة ان نجدد التعبير عن شكرنا وتقديرنا العالي للأشقاء في التحالف العربي وللمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مواقفهم الاخوية، ودعمهم اللامحدود لشعبنا في استعادة دولته ومؤسساته الشرعية ، مقدرين جهودهم وتضحياتهم المبذولة في اسناد العمليات العسكرية التي يخوضها ابطال جيشنا الوطني ورجال القبائل ضد مليشيات الحوثي الارهابية والطائفية التي لا تعبه بمعاناة شعبنا من ويلات الحرب ، ولا تفقه بلغة السلم والتعايش ،داعين المولى عز وجل بأن يحل علينا شهر رمضان المبارك هذا العام ببشائر النصر والفتح المبين، وتحقيق كل ما يصبوا اليه شعبنا من الامن والرخاء والعيش الكريم.

فخامة الرئيس:

لا يسعنا بهذه المناسبة الدينية المباركة الا ان نترحم على شهدائنا الابرار الذين قدموا ارواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في سبيل الوطن والدفاع عن الحق. ونؤكد لكم بأن ابطال الجيش الوطني ماضون تحت قيادتكم الحكيمة بعزيمة وثبات على درب التضحية والفداء حتى تخليص الوطن وأبنائه من شرور وسموم مليشيا التمرد والانقلاب والإرهاب، واستعادة كافة مؤسسات الدولة، وبسط سلطة النظام والقانون في ربوع اليمن الحبيب، سائلين المولى عز وجل ان يعينكم ويرعاكم.