نائب الرئيس يهنئ نظراءه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقيات تهانٍ لنظرائه من أولياء عهد ونواب قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وعبر نائب الرئيس، في البرقيات، عن تهانيه لنظرائه بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على أمتنا وشعبنا بالخير واليُمْن والبركات.

كما تلقى نائب رئيس الجمهورية برقيات تهان من نظرائه نواب وأولياء عهد قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين له دوام الصحة والعافية، ولليمن واليمنيين الأمن والاستقرار وطيب الصيام والقيام.