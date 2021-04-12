رئيس مجلس الشورى يرفع برقية تهئنة للرئيس هادي بمناسبة حلول شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر،اليوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



فيما يلي نص البرقية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم

‏‎يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هئية رئاسة واعضاء مجلس الشورى، أن أبعث إلى فخامتكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما نتوجه من خلالكم فخامة الأخ الرئيس وقد هل هلال هذا الشهر الكريم بالتهنئة الصادقة الى كل ابناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، والى أبطال جيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية الباسلة المدافعين عن كرامة وعزة ومجد اليمن، ونظامها الجمهوري ووحدته الوطنية.

ونسأل الله العلي القدير أن يرحم شهدائنا الأبرار، ويشفي جرحانا، وان يعيده علينا وقد تكللت جهودنا وجهود الأشقاء معنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بالنصر المؤزر على أعداء الوطن جماعة الإرهاب والإجرام الحوثية المدعومة إيرانيًا، لتعود مؤسسات الدولة في بسط نفوذها على كافة التراب اليمني، وأن يتحقق الامن والاستقرار والازدهار، واتمنى لفخامتكم موفور الصحة والعافية، لمواصلة قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن والشعب اليمني والوصول به الى بر الأمان.

وكل عام وانتم بخير، كل عام واليمن بألف خير.