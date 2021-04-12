رئيس الوزراء يهنئ الرئيس هادي بحلول شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وفيما يلي نص البرقية:

فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي باسمي ونيابة عن أعضاء الحكومة أن رفع لفخامتكم أزكى التهاني وأصدق التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، ومن خلالكم نهنئ الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة التي نسأل الله العلي القدير أن يعيدها على اليمن وشعبها وقد تحقق لها الامن والاستقرار، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومشروعه العنصري الى غير رجعة.

ونؤكد في هذه المناسبة على ضرورة إحياء قيم التكافل والتراحم والاخاء والعمل على كل ما من شأنه لم الشمل وتوحيد الكلمة حتى نتمكن من اجتياز هذه الظروف العصيبة التي لا يمكن أن نتجاوزها إلا متلاحمين ومتوحدين في وجه الصعوبات والتحديات وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.

كما نؤكد ان الحكومة وبتوجيهات من فخامتكم لن تتوانى عن بذل كل الجهود للتعامل مع التحديات القائمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتجاوز الصعوبات الراهنة بدعم من اشقائنا في المملكة العربية السعودية في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها الخدمات الأساسية.

ونتوجه من خلالكم يا فخامة الرئيس بالتهنئة الى أبنائنا وإخواننا أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يعيدون كتابة التاريخ بدمائهم الزكية ويسطرون أروع البطولات من أجل استعادة الدولة وإحلال الأمن والإستقرار، والتهنئة موصولة لإخواننا أبطال تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين يشاركوننا هذه الملحمة البطولية للقضاء على المشروع الطائفي ومحاولة طمس هوية وعروبة اليمن.

وندعو الله العلي القدير أن يتقبل من كافة عباده الصالحين صيام شهر رمضان المبارك وقيامه ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة وأمثالها وعلى شعوب دولهم وجميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

ونسأل الله العلي القدير أن يرحم شهدائنا الأبرار، ويشفي جرحانا، وان يعيد علينا هذه المناسبة وقد تكللت جهودنا وجهود الأشقاء معنا في تحالف دعم الشرعية بالنصر المؤزر على أعداء الوطن جماعة الإرهاب والإجرام الحوثية المدعومة إيرانيًا.

وكل عام وأنتم واليمن بالف خير،