اختتام دورتين تدريبيتين لمنتسبي خفر السواحل بدعم دولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أختتمت مصلحة خفر السواحل اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، دورتين تدريبيتين لتأهيل 34 متدربا من أفراد الورشة المركزية في مجال صيانة بدن الزوارق، بتمويل ودعم برنامج EXBS التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي من خلال آلية UNMPT، وتحت نطاق مشروع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات "UNODC" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحوكمة البحرية لتعزيز السلامة والأمن في اليمن.



وأكد الوكيل المساعد لمصلحة خفر السواحل العميد مسعد علي أسعد، أهمية الدورتين التدريبيتين .. مشيدا بالدعم اللوجستي الأممي لخفر السواحل اليمنية من خلال تنظيم الدورات المختلفة لضباط وأفراد المصلحة، والتي من شأنها تطوير المعرفة والخبرة واكتساب المعارف العلمية في مختلف التخصصات .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة من هذه الدورات وتطبيقها في مجال عملهم وتخصصاتهم.

من جهتهم أشاد خبراء ومدربين مشروع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات "UNODC"، بنجاح التدريب .. مؤكدين على إستمرارهم في تقديم الدعم والمساعدة لخفر السواحل اليمنية وتنظيم دورات أخرى لمنتسبي المصلحة خلال الفترة القادمة.

وفي الختام بحضور عدد من قيادات ومدراء المصلحة وخبراء ومدربين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم توزيع الشهادات التقديرية للمتدربين المشاركين في الدورة.