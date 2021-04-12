وزارة الأوقاف: غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، ان غداً الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1442هـ .



وقالت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) "بناءً على إفادة لجنة الأهلة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة الحديدة بتعذر رؤية هلال رمضان يوم أمس الأحد 11 إبريل 2021م، فقد كان يوم الاثنين 12 من إبريل هو المكمل لشهر شعبان ولثبوت رؤية الهلال في هذا اليوم في العديد من الدول الإسلامية التي تشترك مع اليمن في مطالع الهلال ورؤيته، فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تعلن أن غداً الثلاثاء 13 إبريل هو الأول من شهر رمضان المبارك".

وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه ولأبطال القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة الباسلة ولأبناء الشعب اليمني الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك..سائلة الله تعالى أن يجعله شهر خير وسلام و أمن وأمان ونصر وتمكين لشعبنا اليمني العظيم ولأمتينا العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب.