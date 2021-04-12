وكيل أول حضرموت يناقش الاوضاع الصحية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش العليي، اليوم، مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجمحي، الأوضاع الصحية بالمحافظة وخاصة ما يتعلق بانتشار الحمايات والوضع الوبائي الطارئ في مديرية الديس الشرقية .



و وجه وكيل أول حضرموت بسرعة أرسال أدوية واسطوانات أوكسجين كدعم عاجل لمواجهة موجه الحميات في مديرية الديس الشرقية بالإضافة إلى أرسال كمية من الأدوية لمديرية غيل بن يمين.

وتدارس الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي استقدام بعثة طبية لمديرية يبعث .

كما وجه بن حبريش بصرف حافز شهر مارس للعاملين في مراكز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري وهيئة ابن سينأ التعليمي..مشددًا على حشد كل الجهود ورفع كفاءة المرافق الصحية ومراكز العزل المختلفة لمواجهة انتشار الحميات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشاد وكيل أول حضرموت بما اتخذته السلطة المحلية في مديرية الديس الشرقية من اجراءات احترازية لاحتواء جائحة الحميات حاثًا الجهات الصحية بالمحافظة على مؤازرة هذه الجهود واتخاذ كل السبل لوضع خطة استجابة طارئة لا سيما مع ظهور عدد من حالات المصابة بفيروس كورونا..مؤكدًا اهتمام قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة بتذليل كافة الصعوبات وتسخير كل الامكانيات المتوفرة لاحتواء الجائحة والارتقاء بالأوضاع الصحية.