وزير التربية يتفقد فرع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، فرع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بمدينة المكلا محافظة حضرموت، وذلك للاطلاع على الاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل المطبعة.



وتعرف وزير التربية من مدير عام المطابع أحمد سعد التميمي، الى طبيعة العمل والتحديات التي تواجه سير عملية الطباعة، والتحديثات الأخيرة التي جرت فيها من خلال الدعم المقدم من دولة الكويت الشقيقة عبر الجمعية الكويتية للإغاثة في توفير وحدة فرز الألوان CTP، إضافة إلى التعرف إلى خططها وبرامجها التطويرية.

وأشاد الوزير العكبري بجهود العاملين بفرع المؤسسة خلال الفترة الماضية..مؤكداً وقوفه إلى جانبهم وإيلاءهم كل الاهتمام من خلال تأهيليهم وتدريبهم..مشددا على ضرورة الرفع من وتيرة العمل ومتابعة توفير مدخلات الإنتاج وتعزيزها بما يضمن الانتهاء من خطة الطباعة وتوفير الكتاب المدرسي لجميع المدراس بالمحافظات وفق موعدها المحدد والإمكانيات المتاحة.

ولفت إلى ان قرار مجلس الوزراء باتخاذ تدابير مؤقتة لطباعة الكتاب المدرسي حتى الحصول على التمويل اللازم لذلك، سيساهم مبدئيا بطباعة جزء من خطة الطباعة للعام المقبل.. مثمنا جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في دعمهم للقطاع التربوي والتعليمي في بلادنا.