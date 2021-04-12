توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة حقوق الإنسان ومؤسسة الشباب الديمقراطي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة حقوق الإنسان محافظة حضرموت الوادي والصحراء ومؤسسة الشباب الديمقراطي لتعزيز الشراكة بينهما من أجل حماية حقوق المواطن بحضرموت الوادي والصحراء .



ونصت مذكرة التفاهم التي عمدها وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ووقعها عن مكتب وزارة حقوق الإنسان مدير عام المكتب المحامي عمر العامري وعن مؤسسة الشباب الديمقراطي المدير التنفيذي للمؤسسة فرع الوادي والصحراء سعيد باسبعين على استثمار كافة الطاقات والإمكانيات المادية والتشغيلية لتنفيذ الأنشطة بحسب كل جهة وبرضا الطرفين .

كما أكدت المذكرة على ان يسري العمل على تنفيذها لمدة سنة من تاريخ التوقيع عليها ويتجدد تلقائيا على تنسيق الجهود فيما بينهم على عقد دورات وورش عمل وحلقات تعريفية وتوعوية مشتركة في مجال حقوق الإنسان لمختلف الشرائح المجتمع والاستفادة من الكوادر والخبرات الموجودة لدى الطرفين فيما يحقق أهداف ومجالات المذكرة