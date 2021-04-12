تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في وادي وصحراء حضرموت

تراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19، خلال الأيام الماضية، مقارنة بالأسابيع السابقة.



وقال بيان لمكتب الصحة والسكان بوداي وصحراء حضرموت، نشره المكتب في حسابه على فيسبوك، يوم الأحد، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تراجعت بشكل كبير منذ تأريخ 5 أبريل الحالي، في حين ارتفعت بشكل كبير معدلات الشفاء من الحالات المصابة بفيروس كورونا.



وأشار إلى أن حالات الشفاء بلغت خلال الخمسة الأيام الماضية أكثر من 132 حالة شفاء من فيروس كورونا في مديريات وادي وصحراء حضرموت بينما بلغت الحالات الجديدة 43 حالة فقط.



و تحتل محافظة حضرموت صدارة حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا حسب العدد التراكمي منذ ظهور الوباء.



وحتى مساء الأحد بلغ العدد التراكمي للإصابات في وادي وصحراء حضرموت، 1099 حالة إصابة، من بينها 272 وفاة و604 شفاء.

