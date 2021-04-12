رئاسة جامعة شبوة تناقش استعدادات العام الجامعي القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس جامعة شبوة في اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور توفيق باسردة، عددا من القضايا المتعلقة باستعدادات العام الجامعي القادم 2021 / 2022م كأول عام جامعي، وترتيبات وإجراءات إنطلاق عمل ونشاط الجامعة خلال العام الجامعي القادم.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات منها ما يتعلق بموازنة جامعة شبوة، وإعداد خطة عمل المجلس، وخطط نيابات رئاسة الجامعة، والأمور المتعلقة بهوية الجامعة المتمثلة في رؤيتها ورسالتها وأهدافها وشعارها وإنشاء موقع إلكتروني لها، بالإضافة إلى ما يتعلق بإستكمال البنية القانونية والإدارية لها كإعداد اللوائح المنظمة لعملها وفقا والقوانين واللوائح ذات العلاقة وإستحداث الإدارات داخل الجامعة وشغل وظائفها وتقييم وضع الكليات الحالية وتقديم الدراسات الخاصة بالكليات المزمع إستحداثها في الجامعة.