شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح محطة كهرباء منطقة حضاب بمديرية حوف بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية المحافظ "بن ياسر" واستعداداً للصيف وشهر رمضان المبارك ..

المهرة/حوف/المركز الإعلامي:

12/ابريل/2021م.

افتتح مدير عام مديرية حوف الأستاذ حاتم عامر مكي،محطة كهرباء منطقة حضاب برعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، وبتمويل من السلطة المحلية عبر فرع شركة النفط بالمحافظة ضمن جهود السلطة المحلية إيصال الكهرباء إلى مختلف مناطق ومديريات المحافظة وبالتزامن مع حلول فصل الصيف شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا الدعم استعداد لشهر رمضان المبارك وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات الأهالي في مجال الكهرباء والتجاوب مع مطالبهم.

وفي فعالية التدشين، التي حضرها الأستاذ أحمد عبدالله المقدم مدير محطة الكهرباء بالمديرية وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة، عبر مدير عام المديرية عن بالغ شكره، لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ومدير فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة المهندس محسن علي بلحاف، على دعمهم المستمر وبذلهم كل الجهود من أجل توفير الخدمات للمواطنين وأهمها التيار الكهربائي.