اجتماع موسع في عدن يناقش تأمين المخزون الغذائي خلال شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والشركة اليمنية لصوامع ومطاحن الغلال، تأمين المخزون الغذائي ومدى إنسيابية السلع الغذائية في السوق المحلية في شهر رمضان المبارك.



وشدد وكيل وزارة الصناعة علي الشرفي، على أهمية تأمين المخزون الغذائي والتمويني للمستهلك وضبط الأسعار ومنع الاحتكار لضمان وصول السلع الغذائية لكافة شرائح المجتمع بسهولة ويسر مع حلول شهر رمضان .. مشيرا إلى ضرورة تأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي وعدم تأثره بالكميات المسحوبة للمنظمات والجمعيات الخيرية للسلع الغذائية من السوق المحلية.

من جانبه قال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في عدن المهندس محمد عبادي "إن جميع التقارير المرفوعة إلينا حول المخزون الغذائي مؤشراتها مستقرة، ونحن نراقب التغيرات السعرية للسلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية عن كثب".

بدوره أكد مدير عام الشركة اليمنية لصوامع ومطاحن الغلال في عدن وهران بدر، حرص الشركة على توفير كميات كافية من مادة الدقيق تلبي احتياجات السوق المحلية ..متطرقا إلى جهود الشركة في إقامة مراكز بيع مباشرة للمواطنين في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع وتعز.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ومدير استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة في عدن فضل صويلح وعدد من المعنيين.