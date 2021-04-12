لجنة الخدمات بشبوة تناقش عدد من القضايا المتعلقة بعملها ونشاطها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة الخدمات بمحافظة شبوة في اجتماع لها، اليوم، برئاسة المهندس حسن البرمة، عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمهام عملها ونشاطها الخدمي في مدينة عتق.



واستعرضت اللجنة بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، عدد من الإشكاليات التي تعاني منها المدينة في مجالي الصرف الصحي والبناء العشوائي والسبل والإجراءات الكفيلة بسرعة معالجتها..مشددة على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تمكين اللجنة من القيام بمهامها ودورها المنشود في تحسين المدينة وإظهارها بالمظهر الجمالي الذي يليق بها كمركز للمحافظة وواجهة حضارية لها.

كما ناقشت اللجنة وأقرت خطة عملها خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد أمين عام محلي المحافظة، بالدور الحيوي الهام الذي تضطلع به اللجنة في عملية تحسين وتجميل مركز المحافظة ومعالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض سير عملها..مؤكداً دعم قيادة المحافظة لمختلف المهام والأنشطة التي تقوم بها اللجنة في هذا الاتجاه.