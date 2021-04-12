شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير هيئة المواصفات يناقش تفعيل عضوية بلادنا في المنظمة الدولية الكهروتقنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس أكاديمية المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط جان هنريك تيدمان، تفعيل عضوية بلادنا في المنظمة وتفعيل دور اللجان الفنية في الهيئة اليمنية الخاصة بمواصفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية.



وأقر الجانبان ضرورة تشكيل لجنة وطنية ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات تشترك في مناقشة المواصفات الخاصة بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذا في مجال التقييم والمطابقة، وتقديم الدعم للهيئة في مجال تدريب كادرها الفني عبر دورات فنية متخصصة تنظمها المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) التي تعد هي الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية.