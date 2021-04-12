شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف قرى الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

نفذت مليشيات الحوثي، الاثنين 12 أبريل/نيسان 2021، عمليات استهداف على قرى الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل ومزارع المواطنين في الجبلية بصورة عشوائية، متسببة في إقلاق السكينة وتعطيل أعمال المواطنين.

وجاء ذلك بعد يوم من قيام مليشيات الحوثي بإحراق مخيم للنازحين في قرية الحلة بمديرية حيس، ضمن جرائمها بحق المدنيين وخروقاتها لاتفاق ستوكهولم