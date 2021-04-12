شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات في الدريهمي تضاعف خسائر مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

انتهت اشتباكات، الاثنين 12 أبريل 2021م، في جبهة الدريهمي جنوب الحديدة بخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية وفشل محاولاتها استحداث تحصينات قرب خطوط التماس.



وأفاد الإعلام العسكري أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات التابعة لإيران بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب غرب مدينة الدريهمي وأجبرتها على التراجع.

مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات أثناء الاشتباكات التي استمرت زهاء ساعة فيما ضاعفت مدفعية القوات المشتركة خسائر المليشيات بقصف مركز على أهداف ثابت