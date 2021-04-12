هادي يهنئ إسماعيل جيله بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيها بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية جيبوتي الشقيقة.



وقال رئيس الجمهورية في البرقية " يطيب لي باسم الشعب اليمني قيادة وحكومة وباسمي شخصياً ان ابعث الى فخامتكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية جيبوتي الشقيقة ولعهدة رئاسية جديدة ستسمح لفخامتكم بمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها شعبكم الشقيق وهو دليل التفافه حول قيادتكم الحكيمة".

وأشاد رئيس الجمهورية في البرقية، بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين..مؤكداً امتنانه والشعب اليمني لمواقف ودعم جيبوتي الكبير للشرعية الدستورية..متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والرقي والتكامل والنموء والعزم على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الاخوة القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وعبر الرئيس عن تمنياته لنظيره الجيبوتي وللشعب الجيبوتي الشقيق موفور الصحة والسعادة وان ينعم جيبوتي بدوام التقدم والرخاء والازدهار.