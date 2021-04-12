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مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الدريهمي جنوبي الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الاثنين 12 أبريل/نيسان 2021، قصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية.

 

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية والهاون الثقيلة القرى السكنية في المديرية، مخلفة حالة من الخوف والهلع.

 

يأتي قصف مليشيات الحوثي على القرى السكنية، رداً منها على الخسائر التي تلقتها على أيدي القوات المشتركة يوم أمس إثر دك أوكار وثكنات كانت تستهدف الأعيان المدنية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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