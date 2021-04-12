شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تفشل هجوما لمليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

أفشلت القوات الحكومية هجمات شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعها غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي شنت عدة هجمات على مواقع القوات الحكومية، في جبهات الكسارة وهيلان، وفي المشجح بمديرية صرواح، غربي المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية ورجال القبائل صدوا الهجمات الحوثية وأفشلوها وكبدوا المليشيات خسائر في الارواح والعتاد.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش شنت قصفاً مدفعياً على مواقع تمركز المليشيا في هيلان وتبة الأمن وملبودة والكسارة والمشجح