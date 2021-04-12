مصادر: وفاة طبيب وقاضِ وضابط عسكري إثر اصابتهم بكورونا في مناطق المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

كشفت مصادر متعددة عن عشرات الوفيات إثر اصابتهم بالفيروس القاتل في مناطق المليشيا.



وقالت مصادر طبية إن طبيبا وقاضيا وضابطا عسكريا يحمل رتبة عقيد توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن عشرات الضحايا اثر اصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت المصادر أن "الدكتور عبدالكريم الصلوي"، إخصائي طب الأطفال، الذي يعمل في مستوصف الخالد بمدينة القاعدة، جنوب محافظة إب، (وسط اليمن)، والقاضي "عبدالرحمن عوض الحميري" توفيا إثر إصابتهما بالفيروس.

وذكرت مصادر محلية، ان القاضي "الحميري" هو شقيق الدكتور وأخصائي الجراحة العامة البروفيسور طاهر الحضرمي، الذي توفي هو الأخير قبل اقل من شهر بذات الفيروس.

بالتزامن توفي احد منتسبي وزارة الدفاع، يحمل رتبة عقيد ويدعى "عبدالجليل السامعي" في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقال مصدر مقرّب من "السامعي" في بيان نعي على موقع "فيسبوك"، إن فيروس كورونا اختطفه وقبله العشرات وسط حالة ذهول واستغراب من حالة الاستهتار التي بلغت بالمواطنين نتيجة غياب الدور التوعوي والصحي للجهات المعنية. مشبها ذلك بـ"المشاهد الدرامية".

مصدر طبي اكد ان عشرات المدنيين والاطباء والعسكريين يواجهون مصيرهم يوميا بمفردهم في صنعاء،تعز، عمران، حجة، وصعدة، وغيرها، بينما مليشيا الحوثي التي تمثّل "سلطة أمر واقع" في تلك المناطق تلجأ إلى الصمت، والاكتفاء بتخصيص مراكز عزل مزودة بكامل الاجهزة والمعدات والادوية لكبار قياداتها فقط