2250 أسرة نزحت جراء المواجهات في مأرب منذ مطلع العام الجاري 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين 12 أبريل 2021م، نزوح 2250 أسرة جراء المواجهات في مأرب منذ مطلع العام الجاري 2021.



وقالت المفوضية، في تغريدة على حسابها بمنصة التغريد "تويتر": "اشتدت الأعمال العدائية بشكل كبير في أنحاء مأرب، ما أدى إلى نزوح 2،250 عائلة حتى الآن هذا العام".

وأضافت إنها "أرسلت ألف سلة من مواد الإغاثة الأساسية و1،500 مجموعة من مجموعات الإيواء الطارئة لدعم اليمنيين النازحين في مأرب".

وبلغ إجمالي النازحين في عموم اليمن منذ مطلع العام حتى 3 أبريل الجاري (4.515) أسرة يمثلون نحو 27 ألف نازح، وفق آخر إحصاءات منظمة الهجرة الدولية.

ومنذ مطلع فبراير الماضي تكثف مليشيات الحوثي الإرهابية من هجماتها العسكرية على محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين، في مسعى لتحقيق مكاسب ميدانية، يصاحب ذلك قصف ممنهج لمخيمات النازحين ما أدى إلى موجات نزوح داخلية لآلاف الأسر