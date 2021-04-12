افتتاح معهد حرب (1) للتدريب والتأهيل العسكري بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح بمديرية الصفراء محافظة صعدة، اليوم، معهد حرب (1) للتدريب والتأهيل العسكري.



واوضح قائد لواء حرب (1) العميد محمد الغنيمي، ان افتتاح المعهد هو استكمال لعملية بناء وحدات الجيش الوطني وتأهيلهم من الناحية العسكرية والمعنوية..مشيراً الى ان المعهد سيعمل على اقامة دورات متواصلة لكافة منتسبي الجيش الوطني بمديرية الصفراء وتدريبهم لخوض عمليات الدفاع والهجوم القتالية وتعزيز روح الولاء للوطن.

واكد العميد الغنيمي، على اهمية مواجهة الفكر الايراني والتمدد الفكري الارهابي الحوثي من خلال تقوية العقيدة العسكرية وبث روح ثورتي سبتمبر واكتوبر في نفوس افراد المؤسسة العسكرية.

حضر الافتتاح مدير امن محافظة صعدة العميد خالد الخلاسي وقائد محور علب اللواء ياسر مجلي وقائد محور ازال العميد ياسر الحارثي وقائد محور كتاف العميد رداد الهاشمي وقائد اللواء التاسع العميد اديب الشهاب وقائد لواء حرب 2 العميد عبدالله الثريا وقيادات عسكرية وقادة عسكريين ممثلين للتحالف العربي.