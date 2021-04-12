باحميد يستعرض مع رئيس مفوضية (سوهاكام) الماليزية انتهاكات المليشيات الحوثية ضد المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد، اليوم، مع رئيس مفوضية حقوق الإنسان الماليزية (سوهاكام) تان سري عثمان هاشم، انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً ضد المدنيين والنازحين اليمنيين.



وتطرق السفير باحميد، الى الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين سواء في مناطق سيطرتها أو المناطق الأخرى والتي تشمل الاعتداءات المباشرة والاعتقالات والتعذيب والاخفاء القسري ومداهمات وتفجير المنازل والممتلكات وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام في مناطق المدنيين، والاعتداءات الحوثية على مخيمات النازحين في مأرب والمحرقة التي تعرض لها اللاجئين الأثيوبيين في صنعاء.

كما جرى، مناقشة مستجدات الأوضاع في بلادنا في مجال حقوق الإنسان وتداعيات الأزمة الانسانية التي تسبب بها الانقلاب المليشياوي الحوثي.

من جانبه أكد رئيس مفوضية حقوق الإنسان الماليزية، على أهمية إحلال السلام ودعم كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيقه وحماية حقوق الإنسان والمدنيين خاصة الأطفال والنساء في اليمن.