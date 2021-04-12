تدشين حملة التوعية لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا في ابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، ومعه مدير مكتب الاعلام بالمحافظة الدكتور ياسر باعزب، حملة التوعية لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد(كوفيد-19) في المحافظة.



وشدد الحامد، على ضرورة التفاعل الإيجابي والفاعل مع وسائل التوعية للحفاظ على صحة المواطنين نظراً لخطورة هذا الوباء العالمي والخطير واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية منه.

من جانبه اوضح مدير مكتب الاعلام، ان الحملة تدشن تحت شعار (معا للوقاية من كورونا)برعاية محافظ المحافظة اللواء الركن ابو بكر حسين سالم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل توعية المواطنين واتخاذ الاجراءات الاحترازيه للوقاية من جائحة كورونا.