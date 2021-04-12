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السفير الاصبحي يلتقي رئيس جهة الداخلة ووادي الذهب المغربي

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير اليمن لدى الرباط عزالدين الاصبحي، اليوم، رئيس جهة الداخلة ووادي الذهب المغربي الخطاط ينجا.

جرى خلال اللقاء، استعراض تجربة المملكة المغربية في تعزيز التنمية وفرص الاستثمار المتاحة في أقاليم جهة الداخلة ووادي الذهب وتجربة الجهة في تشجيع فرص الاستثمار الواعدة وتنوع الإمكانات المتاحة خاصة في مجالات الزراعة والصيد البحري،و تجربة المملكة المغربية في مسار اللامركزية الإدارية التي تعد خطوة متقدمة في تعزيز نمو الجهات المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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