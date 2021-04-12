شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت المساعد يطلع على احتياجات مدارس التعليم بمديرية القطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، على احتياجات وتطلعات مدارس التعليم بمديرية القطن .



وتعرف الوكيل المساعد من مدير ادارة التربية والتعليم بمديرية القطن فيصل الجهوري ورؤساء عدد من اقسام ادارة التربية بالقطن، الى تقييم عن العام الدراسي المنصرم و سبل تجاوز عدد من الصعوبات التي تواجه العملية التربوية لما من شانه الاسهام في تحسين البيئة التعليمية وتخريج اجيال متسلحة بالعلم والمعرفة يقع على عاتقها تحمل اعباء المسؤولية مستقبلا .