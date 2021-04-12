السفير مرمش يبحث مع رئيس الدائرة العربية بالخارجية العراقية العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى بغداد الخضر مرمش، اليوم، مع رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية الدكتور اسامة مهدي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



واشار السفير مرمش، الى رفض المليشيات الانقلابية الحوثية والتجاوب مع المبادرات العربية والدولية لوقف الحرب والعودة الى طاولة الحوار لما من شأنه حقن دماء اليمنيين والرفع من المعاناة الانسانية التي تسببت بها حرب المليشيات على الدولة وعلى الشعب اليمني وعلى دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف ايران التوسعية المهددة للامن والاستقرار في اليمن والاقليم..مثمناً الموقف العراقي الداعم لليمن.

من جانبه اكد رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، موقف الحكومة العراقية الداعم للجهود الهادفة الى حل الازمة اليمنية عن طريق الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة..مشيراً الى الموقف العراقي المؤيد للمبادرة السعودية للحل الشامل في اليمن والذي تم اعلانه في البيان المشترك للقمة السعودية العراقية الاخيرة.