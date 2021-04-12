مدير عام الأمن والشرطة بالمهرة يستقبل طلاب المحافظة الدارسين بكلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبل مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة لمهرة العميد مفتي سهيل صمودة، الطلاب الدارسين من أبناء المحافظة الدفعة الثانية من القسم الخاص والدفعة الاولى من القسم العام في كلية الشرطة بحضرموت.



وخلال اللقاء استمع العميد صمودة، إلى شرح حول أوضاع طلاب المهرة في كلية الشرطة وهموم واحتياجاتهم بما يساهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم ومواصلتهم الدراسة ليكونوا إضافة للعمل الأمني بالمحافظة.

وأكد أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ستقف إلى جانبهم وستعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

من جهتهم عبر طلاب المهرة الدارسين بكلية الشرطة على شكرهم وتقديرهم لجهود مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، في تحفيزهم ودعمهم في مشوارهم الدراسي.

وقدم الطلاب للعميد مفتي صمودة، درع شكر وعرفان لما يبذله من حرص ورعاية لتأهيل الكوادر الأمنية والشرطية من أبناء المحافظة وتقديم الدعم المادي والمعنوي.